Cobra Kai: saiba como será a estratégia de lançamento da Netflix

Série dá sequência aos eventos de ‘Karatê Kid’ - Foto: Divulgação | Netflix

‘Cobra Kai’ retornou para a sua 6ª e última temporada. A nova leva de episódios estreou na Netflix nesta quinta-feira, 18. O novo ano da série, que dá sequência aos eventos de ‘Karatê Kid’, era muito aguardado pelos fãs.

A nova temporada do programa será dividida em três partes, com a primeira lançada hoje. A parte dois estreia no dia 15 de novembro, e a parte final será lançada apenas em 2025.

Antes, a estreia da parte dois estava marcada para 28 de novembro, mas os criadores Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald revelaram que a Netflix resolveu adiantar a estreia do novo bloco de episódios.

A nova data de estreia foi escolhida para coincidir com a luta entre Mike Tyson e Jake Paul, que também será transmitida pela plataforma de streaming. “Noite da luta na Netflix. Nenhum dos dois eventos é mais importante. Vamos lá”, brincaram os criadores durante a pré-estreia da parte 1, que aconteceu na noite dessa quarta-feira, 17, em Los Angeles (EUA).

‘Cobra Kai’ é a continuação da franquia ‘Karatê Kid’ estrelada por astros dos filmes originais, como Ralph Macchio e William Zabka. A série começou como produção original do YouTube em 2018, mas foi adquirida pela Netflix em 2020.

As cinco temporadas anteriores da série, assim como a parte 1 do sexto ano, já estão disponíveis na Netflix.

Assista ao trailer da 6ª temporada: