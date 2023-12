Com humor, “O Primeiro Natal do Mundo” tenta reinventar tradições | A TARDE

Quando chega dezembro, as listas de filmes indispensáveis para assistir no Natal começam a aparecer e os títulos, em sua grande maioria, são clássicos norte-americanos como “Esqueceram de Mim”, “Gremlins”, “O Grinch”, “O Estranho Mundo de Jack”, entre tantos outros. No Brasil, no entanto, ainda existe uma certa carência de produções que se encaixem nessa curadoria - mas isso está mudando.

“Tudo Bem No Natal Que Vem”, lançado em 2020 pela Netflix, fez bastante sucesso e foi assistido em mais de 26 milhões de lares só no primeiro mês de exibição, se tornando o filme brasileiro mais visto na plataforma à época. Essa marca mostrou que as histórias brasileiras de Natal tem público, elas só precisam ser contadas.

Um dos títulos que tem potencial para se destacar nesse segmento é “O Primeiro Natal do Mundo”, nova aposta do Prime Video que chegou na plataforma nesta sexta-feira, 8. O longa acompanha o início da celebração natalina da família Pinheiro Lima, formada por Pepê (Lázaro Ramos), um professor de história viúvo, pai de duas meninas, e sua nova esposa, Tina (Ingrid Guimarães), uma chefe de cozinha divorciada e mãe de dois filhos. Eles têm uma véspera de Natal caótica quando uma das crianças deseja que a data desapareça e o pedido é atendido.

O filme, que tem roteiro assinado por Susana Garcia, Alessandra e Guilherme Ruiz, Carolina Minardi, Leandro Soares e Júlia Lordello, chama atenção pela premissa, porém, o texto perde a oportunidade de deixá-la ainda mais interessante no desenvolvimento da história, devido à pressa e facilidade com as quais as soluções para as problemáticas criadas são apresentadas.



É perceptível que os seis roteiristas optaram por criar uma história com elementos já conhecidos dos filmes de Natal. Há uma família, um objetivo em comum e questões naquele grupo que precisam ser resolvidas para que eles continuem unidos e a data seja comemorada da melhor maneira possível. A novidade aqui é o objetivo: em um mundo em que ninguém ouviu falar do Natal, eles precisam recriar o feriado, suas tradições e valores. Ao longo desta trajetória, temas como paternidade, perda, educação de crianças, e outros, são abordados, alguns com mais ênfase e outros, nem tanto.

O longa tem cenas divertidas e que vão arrancar boas risadas do público, mesmo não sendo inovadoras. Elas funcionam, principalmente, devido à dupla de peso Ingrid Guimarães e Fabiana Karla (Uma Pitada de Sorte), que já tem uma carreira na comédia brasileira. Lázaro Ramos convence como um pai amoroso, mas também rígido, e que não está preparado para deixar os filhos “saírem do ninho”. No elenco infantil, o destaque é Theo Matos, ator-mirim que interpreta o pequeno Bernardo na novela “Fuzuê”, e que com apenas 6 anos, já é dono de um carisma invejável.

O Primeiro Natal do Mundo é como aquele presente clichê e competente, mas que se destaca mesmo pela embalagem bem trabalhada. Com isso, o filme pode acabar ganhando espaço entre os nacionais que tratam do mesmo tema. Fica agora a expectativa para que o longa passe a integrar as listas de indicações.

Assista ao trailer:

*Sob supervisão de Bianca Carneiro