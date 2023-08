Com Marco Pigossi no elenco, Gen V estreia em setembro na Amazon Prime

O Prime Video anunciou nesta quinta-feira, 20, o lançamento da série Gen V, derivada do universo de The Boys, que tem data de estreia prevista para o dia 29 de setembro. No elenco está Marco Pigossi, ator brasileiro, de Cidade Invisível. Marco Pigossi já contracenou em diversas telenovelas da Globo, como “Caras e Bocas”, “Fina Estampa” e “A Força do Querer”.Os três primeiros episódios vão estrear seguidos por lançamentos semanais até o final no dia 3 de novembro. A série será lançada em mais de 240 países e territórios ao redor do mundo.

Gen V

A série se passa na Godolkin University, única universidade exclusiva para jovens adultos super-heróis na América, comandada pela Vough International. Gen V explora o treinamento da primeira geração de super-heróis que sabem do composto V e que seus poderes foram injetados neles.

Esses heróis jovens e competitivos colocam seus limites físicos e morais à prova ao competirem para entrar no ranking de melhores da universidade. Eles acreditam que a ambição traz sacrifícios e a diferença entre certo e errado não é tão fácil de entender quanto acreditavam. Quando os segredos da universidade começam a ser desvendados, os estudantes precisam decidir que tipo de heróis eles querem ser.

Fazem parte do elenco, Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, e Asa Germann. Patrick Schwarzenegger e Sean Patrick Thomas também estão no elenco. Gen V também terá convidados, que são Clancy Brown e Jason Ritter, além de aparições de Jessie T. Usher, Colby Minifie, e P.J. Byrne reprisando seus papéis de “The Boys".

Michele Fazekas e Tara Butters são as produtoras executivas.Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr também atuam como produtores executivos em Gen V, e Brant Engelstein é coprodutor executivo. A série é produzida pelo Sony Pictures Television Studios e pelo Amazon Studios, em associação com Kripke Enterprises, Point Gray Pictures e Original Film. Loreli Alanís atua como executiva responsável pela Point Gray Pictures.