Começou! Confira a programação desta quinta do Panorama | A TARDE

Começa nesta quinta-feira, 14, o XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema. O evento, que vai até a quarta-feira, 20, acontece no Cine Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira.

>>> Sala Walter da Silveira tem programação gratuita durante festival

No Glauber, a programação conta com um debate às 16h, com o tema “Distribuindo obrigações e a convergência dos poderes (MINC/Ancine, BahiaFilmes e Salcine)”. Participam Gabriel Portela (Secretário Municipal Adjunto de Cultura/ BH), Olívia Santana (Deputada Estadual) e Paulo Alcoforado (Ancine), com mediação de Felipe Dias (Salcine).

Homenageado da edição ao lado do poeta Castro Alves, Glauber Rocha será celebrado com a exibição especial de “Barravento”, seu primeiro longa-metragem, às 20h. A sessão terá a participação da sua filha, Paloma Rocha, que debaterá com o público ao final.

Confira a programação completa desta quinta:

CINE GLAUBER ROCHA

16h – Encontros e Debates I – Sala 1

Audiovisual: emprego e renda. As ações do estado e da Prefeitura

Participantes: Bruno Monteiro (Secretário de Cultura do Estado da Bahia) a confirmar e Pedro Tourinho (Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador)

Mediador: Cláudio Marques

*Entrada gratuita

** Com intérprete e tradutor em Libras.

17h30 – Encontros e Debates II – Sala 1

Cinema Negro na Bahia, uma realidade incontornável

Participantes: Olívia Santana (Deputada Estadual), Natan Fox e Tulani Nascimento (membros da APAN – Associação de Profissionais do Audiovisual Negro)

Mediador: Felipe Dias (Salcine)

*Entrada gratuita

** Com intérprete e tradutor em Libras.

20h – Sessão de Abertura / Homenagem Glauber Rocha I – Sala 1

Barravento, de Glauber Rocha. Brasil, 78′, P&B, 1962

Debate após a sessão.

20h10 – Sessão de Abertura / Competitiva Nacional I – Sala 2

Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges. BA, 110′, Cor,

Debate após a sessão. Haverá intérprete de Libras.

*Sessão com Audiodescrição, Legendagem Descritiva e Libras através do aplicativo Movie Reading.

20h20 – Sessão de Abertura / Competitiva Nacional I – Sala 3

Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges. BA, 110′, Cor, 2022

*Sessão com Audiodescrição, Legendagem Descritiva e Libras através do aplicativo Movie Reading.

SALA WALTER DA SILVEIRA

Sem programação nesta quinta