Cosplayer marca encontro de Barbies em shopping de Salvador

A atriz, cosplayer e empresária Cáah Pinkie vai promover um encontro de cosplayers da Barbie nesta sexta-feira, 21, às 18h, no Shopping da Bahia, em Salvador. O encontro vai juntar amantes e transformistas de uma das bonecas mais famosas do mundo para assistirem ao live-action, que estreou nos cinemas nesta quinta-feira, 20.

“Acredito que todos poderão ser Barbies e Kens por um dia. Será um dia memorável, em que a intenção é reunir pessoas com o desejo de realizar sua criança interior”, diz Cáah Pinkie.

Os fãs da boneca podem interagir e tirar fotos, antes da sessão do filme, ás 20h05. Na lista de personagens do universo Barbie já confirmados, estão as clássicas Barbies dos filmes “A Princesa e a Plebeia” e “A Magia dos Aladus”, a Barbie Cowgirl e a Afro Barbie, além do Ken.

Em parceria com uma loja local, no Shopping da Bahia, junto com Cáah, as cosplayers Jenny Yuno e Wendy Juliet fizeram um ensaio fotográfico na vitrine, trazendo o universo da Barbie para a realidade.

"De uns anos para cá, muito do que se conhece sobre a Barbie foi ressignificado e muitos estigmas foram quebrados com a adição de mais representatividade e empoderamento. Com o grande sucesso do filme percebi que não estava sozinha neste mar de nostalgia que sempre me rodeou. Sempre quis ser uma Barbie e, percebi, que diferente de quando era criança, agora eu podia, e não só eu, como qualquer pessoa, independente da sua característica física” relata Cáah, cosplayer há mais de 10 anos e premiada em eventos como Anipolitan e Bon Odori.