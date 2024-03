“Crepúsculo”: Série baseada no universo vampiresco será uma animação | A TARDE

O universo de “Crepúsculo” vai ganhar uma série de TV. Segundo o Deadline, o novo projeto será uma série animada, adaptando, mais uma vez, o romance de Edward Cullen e Bella Swan.

A informação foi confirmada por Michael Burns, executivo da Lionsgate. A produtora já está até em busca de parceiros para tirar o projeto do papel. “Em breve vamos nos reunir com emissoras e serviços de streaming para vender o projeto de uma série animada de Crepúsculo”, comentou Burns. “Acho que vamos atrair muito interesse com essa produção”.



Poucos detalhes estão disponíveis sobre a série derivada de Crepúsculo até então. Ainda não se sabe qual trama será abordada pelo spin-off, e quem são os talentos envolvidos. A única informação é que a autora Stephenie Meyer está envolvida no projeto.



“Crepúsculo” foi lançado nos cinemas em 2008 e ganhou mais quatro continuações - “Lua Nova”, “Eclipse”, “Amanhecer - Parte 1” e “Amanhecer - Parte 2” - até 2012, provando-se um grande sucesso. Juntos, os cinco filmes da saga renderam mais de US$ 3,3 bilhões em bilheteria.



Ainda não há previsão de estreia para a série derivada.