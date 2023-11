Sofia Coppola revela motivo de não ter dirigido “Crepúsculo” | A TARDE

Em entrevista à Rolling Stone, a cineasta Sofia Coppola revelou o motivo de não ter dirigido “A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2” nem o live-action de “A Pequena Sereia”. De acordo com a diretora, os motivos são diferentes, mas ambos envolvem conversas infrutíferas.

Coppola afirmou que participou de reuniões, mas elas não foram a lugar nenhum. “Achei estranha toda a coisa do lobisomem. O bebê. Estranho demais! Mas parte do anterior 'Crepúsculo' poderia ser feito de uma forma interessante. Achei que seria divertido fazer um romance adolescente-vampiro, mas o último fica muito distante.”



Em relação ao live-action de A Pequena Sereia, a cineasta chegou a desenvolver uma versão para o longa da Disney. Porém, o projeto ruiu após uma conversa entre a diretora e um executivo da Disney.



“Eu estava em uma sala de reuniões e algum cara de desenvolvimento disse: 'O que vai colocar o homem de 35 anos na plateia?'”, revelou a diretora, que disse ter ficado sem saber o que dizer.



“Eu simplesmente não estava no meu elemento. Sinto que fui ingênua, e então me senti muito como o personagem da história, tentando fazer algo a partir do meu elemento, e foi um paralelo engraçado da história para mim”, contou.



Sem acordo com Sofia Coppola, A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 foi dirigido por Bill Condon e arrecadou US$ 848 milhões em bilheteria. Já A Pequena Sereia foi comandado por Rob Marshall e teve uma bilheteria de US$ 569 milhões.