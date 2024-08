Dafne Keen fala sobre filme da X-23: “Realidade”

Dafne Keen em cena de "Logan" - Foto: Reprodução

Intérprete da X-23 em “Logan”, Dafne Keen desabafou sobre o cancelamento da produção. A atriz, que tinha apenas 11 anos na época, disse que a decisão a afetou profundamente.

"Esse projeto era uma realidade até o momento em que não era. Eles falavam comigo sobre um roteiro sendo escrito, esse tipo de coisa. Claro que não sei o quanto disso era verdade, eu tinha 11 anos, não estava envolvida em nada. Mas fiquei de coração partido quando soube que não ia acontecer", contou Keen à EW.

Dafne disse ainda que chegou a pensar que a falha do projeto seria o fim de sua carreira: "Eu fiquei pensando: 'Oh, então é isso, eu tenho que seguir em frente'. X-23 foi a melhor personagem que eu já interpretei, e só consegui interpretá-la aos 11 anos de idade. Tive o meu pico aos 11".

No entanto, Keen retorna com a X-23 em “Deadpool e Wolverine". A novidade foi revelada no trailer lançado nesta sexta-feira, 19, pela Marvel.

O longa é o primeiro que se passa na cronologia oficial do MCU, e tem direção de Shawn Levy (Projeto Adam). A estreia no Brasil será em 25 de julho.