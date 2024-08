'Deadpool e Wolverine': filmes para assistir antes do lançamento

"Deadpool e Wolverine" promete muita ação - Foto: Divulgação

"Deadpool e Wolverine" promete muita ação na tela do cinema. O anti-herói vivido por Ryan Reynolds agora está ao lado do mutante Wolverine, interpretado nas telonas por Hugh Jackman.

O terceiro filme conta com Emma Corrin (O Amante de Lady Chatterley), Matthew Macfadyen (Succession), Blake Lively (Gossip Girl) e Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) nos papéis principais.

E se quiser assistir outras produções do MCU para se preparar para o "Deadpool e Wolverine", segue uma lista interessante:

Deadpool (2016)

Deadpool 2 (2018)

X- Men (2000)

X- Men 2 (2003)

X-Men: O Confronto Final (2006)

X- Men Origens (2009)

X- Men: Primeira Classe (2011)

X- Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014)

Logan (2017)

Demolidor (2003)

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Vingadores: Ultimato (2019)

Brasileiro na 'fita'

"Deadpool e Wolverine" promete ser uma das maiores estreias do cinema em 2024. O filme, primeiro do anti-herói após a aquisição da Fox pela Disney , vai se passar na cronologia oficial do MCU. Os trailers divulgados até agora revelaram diversas interações entre os personagens-título e também muita ação, piadas, cenários distópicos e bastante uso de efeitos visuais (imagens geradas por computação gráfica - CGI no termo em inglês), que foram feitos por uma equipe que conta com brasileiros.

Um deles é Maurício de Oliveira, que atua como Supervisor de Composição, profissional responsável pela última etapa dentro da produção dos efeitos visuais de um filme ou série. Em entrevista ao Portal A TARDE, ele, que atualmente trabalha na Industrial Light & Magic (ILM) - uma das maiores e mais importantes empresas de VFX do mundo fundada por George Lucas, criador de "Star Wars"- contou que entrou para o projeto no último mês de produção. “A experiência de trabalhar em uma produção como ‘Deadpool & Wolverine’ é sempre desafiadora, mas muito gratificante”, destacou. [confira a entrevista completa aqui]