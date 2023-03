Demi Moore decide morar com o ex, Bruce Willis, e atual esposa dele

A atriz Demi Moore foi morar na casa do seu ex-marido, Bruce Willis, depois de ele ser diagnosticado com demência frontotemporal. Ela está morando com o ator, a atual esposa dele, Emma Heming, e as filhas de ambos os casamentos.

"A Demi foi morar com eles e vai ficar lá até o fim", comentou uma fonte para o site Radar Online. "No começo, quando os diagnósticos não haviam sido revelados, ninguém entendeu porque ela havia mudado para a casa do ex com a nova esposa dele, mas agora tudo faz sentido", completou.

Segundo o informante, a presença da atriz na casa tem ajudado a Emma e as herdeiras. "A Demi tem sido um porto seguro para a família e está determinada a fazer com que todos os dias do Bruce, até o fim da vida, sejam repletos de amor", afirmou.

Bruce e Demi são pais de Rumer, de 34 anos, Scout, de 31, e Tallulah, de 28. Já com a atual esposa, o artista é pai de Mabel, de 10 anos, e Evelyn, de 7.