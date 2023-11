Derivado de “Jogos Vorazes” já tem data para pré-venda de ingressos | A TARDE

A data de início da pré-venda de ingressos de “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” foi anunciada nesta segunda-feira (23) pela Paris Filmes: 1º de novembro em âmbito nacional nas maiores redes de cinemas do país.

O spin-off é uma adaptação do livro homônimo lançado em 2020, de Suzanne Collins, que também escreveu “Jogos Vorazes”, “Em Chamas” e “A Esperança”, trilogia que deu origem aos filmes protagonizados por Jennifer Lawrence.

Com direção de Francis Lawrence – responsável pelos últimos três longas da série – a produção retrata uma história anterior ao primeiro filme com Presidente Snow, interpretado por Tom Blyth, ainda jovem. O elenco conta ainda com Rachel Zegler, de “Amor, Sublime Amor”, Hunter Schafer, da série “Euphoria”, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzaman, além das participações de Viola Davis, como Dra. Volumnia Gaul, e Peter Dinklage, como Dean Highbottom.

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes tem roteiro escrito por Suzanne Collings, em parceria com Michael Arndt, de “Toy Story 3” e “Star Wars: O Despertar da Força” e Michael Lesslie, de “Assassin's Creed”. A produção é assinada por Nina Jacobson, Brad Simpson e Francis Lawrence.

Leia a sinopse:

Anos antes de se tornar o tirânico Presidente de Panem, Coriolanus Snow, aos 18 anos, vê uma chance de mudança de sorte quando é escolhido para ser mentor de Lucy Gray Baird, uma garota tributo do empobrecido Distrito 12.

O longa chega oficialmente aos cinemas brasileiros em 15 de novembro.

Assista ao trailer: