"Deu medo voltar. Medo e animação" afirma Matheus Nachtergaele | A TARDE

Parte do elenco do filme 'O Auto da Compadecida 2', participou do CCXP23, no último sábado,2. Os atores: Matheus Nachtergaele, Selton Mello e Taís Araújo foram convidados para falar um pouco sobre a sequência, que chega 20 anos após o filme original.

Os atores contaram diversas novidades: a primeira é que o filme vai estrear em dezembro de 2024. A segunda é que o longa se passará 25 anos após o filme original e mostrará como a cidade de Taperoá ficou. Para Matheus, a dupla João Grilo e Chicó já está imortalizada no Brasil. Segundo o ator, ele e Selton são amigos do imaginário, das pessoas, o que trouxe muita responsabilidade para a interpretação.

"Deu medo voltar. Medo e animação. É que nem você ser um pouquinho o Saci Pererê. Faz parte do imaginário. Então, foi emocionante, forte. Deu desejo de amar o Brasil de novo. Nesses últimos anos, tem uma vontade de gostar, de ser brasileiro, de ver o Brasil de novo."

Intérprete do grande Chicó, Selton ressaltou a relevância do 'Auto' para a cultura nacional e afirmou que o filme trará muita emoção e arrancará muitos risos.

"É, de emoção, é um filme que arrebata, que te dá orgulho, você morre de rir. É hilário mais uma vez, e é muito emocionante mais uma vez, numa história original, naquele universo, então é muito cativante e vocês vão amar."

A sequência traz Taís Araújo como Nossa Senhora. A atriz que bateu um papo com a veterana Fernanda Montenegro, para interpretar a santa, imortalizada na pele dela, refletiu sobre a representatividade do povo negro no cinema.

"A população preta sempre foi muito subrepresentada, nos filmes e no cinema nacional também, quando a gente fala, ai, mas tem o 'Cidade de Deus', mas tem, a gente fala do Cine Fadel, tem, nesse lugar sim tem, só que a gente não é só isso, nós somos pessoas múltiplos, tem muita, muita gente".

