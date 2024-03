Diretor de Godzilla quer fazer versão japonesa de “Oppenheimer” | A TARDE

Takashi Yamazaki, diretor de “Godzilla: Minus One”, quer refazer “Oppenheimer” do ponto de vista japonês. O longa de Christopher Nolan, que aborda a criação da bomba atômica, foi o grande vencedor do Oscar desse ano, abocanhando sete estatuetas, incluindo a de Melhor Filme.

Coincidentemente, a cerimônia deste ano também foi marcada pela primeira vitória de um filme de Godzilla no Oscar. O monstro, criado por Tomoyuki Tanaka, Ishirō Honda e Eiji Tsuburaya, é a personificação do medo das armas nucleares na Segunda Guerra Mundial.

Ao The Hollywood Reporter, Yamazaki disse que a oportunidade para refazer “Oppenheimer” vai chegar.

“Como uma pessoa de ancestralidade e ascendência japonesa, minha resposta para Oppenheimer é que eu gostaria de dedicar um filme diferente para essa história, quando o dia chegar”, afirmou o cineasta.

Godzilla Minus One levou a estatueta de Melhor Efeitos Visuais. Foi a primeira vez que a franquia Godzilla, após mais de 30 filmes, venceu na premiação. Takashi Yamazaki também citou a ironia de ver dois filmes com a temática da Segunda Guerra Mundial (Godzilla e Oppenheimer) saírem premiados da noite de gala.

“É claro que essa relação de justaposição (entre os dois filmes) não foi intencional. Enquanto fazíamos o filme, o estado do mundo e o cenário geopolítico mudou. É quase como se fosse obra do destino que ambos esses filmes fossem lançados no mesmo ano”, disse.