Disney+: streaming vai oferecer planos com anúncios em outro app | A TARDE

Adversário direto da Netflix, o streaming Disney+ anunciou o seu fim. Agora, a plataforma funcionará em parceria com o Star+ e vai oferecer um plano com anúncios no aplicativo.

Os conteúdos do Star+ e do Disney+ ficarão disponíveis para a assinatura do público em um único catálogo a partir do dia 26 de junho.

Ao longo da sua trajetória, o Disney+ somou mais de 150 milhões de assinantes, números que faziam frente à também gigante Netflix.

“A partir desse relançamento, os assinantes poderão encontrar no Disney+ a proposta de entretenimento geral da companhia em uma nova seção Star”, explicou o Disney+ em anúncio.

O Disney+ foi lançado nos Estados Unidos no dia 12 de novembro de 2019. No Brasil, a plataforma só chegou em 17 de novembro de 2020