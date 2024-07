"Divertida Mente 2" vira a maior bilheteria da história do Brasil

Filme ultrapassou as bilheterias de “Vingadores: Ultimato” e “Homem-Aranha 3” - Foto: Divulgação | Pixar

“Divertida Mente 2” bateu um recorde impressionante no Brasil. A animação se tornou a maior bilheteria de um filme nos cinemas brasileiros deste século, arrecadando o valor de R$ 361,69 milhões.

Segundo dados inéditos da Comscore, o filme ultrapassou as bilheterias de “Vingadores: Ultimato” (R$ 338,8 milhões ) e “Homem-Aranha 3” (R$ 322,1 milhões).

Com 18,02 milhões de espectadores nas quatro semanas em cartaz, “Divertida Mente 2” também virou o segundo filme mais assistido no país. A série histórica, que teve início em 2002, considera a audiência (número de ingressos vendidos). Neste quesito, a produção desbancou “Homem-Aranha 3”, que levou 17,7 milhões de pessoas aos cinemas, mas ainda está atrás de “Vingadores: Ultimato”, com 19,7 milhões de espectadores.

Neste final de semana, a animação da Pixar faturou R$ 29,46 milhões e vendeu 1,33 milhão de ingressos.

O top 10 dos filmes assistidos ainda contou com a comédia nacional “Tô de Graça – O Filme”, que ficou em nono lugar, com renda de R$ 142 mil e 7 mil ingressos vendidos.

Ao todo, as salas brasileiras registraram 2,69 milhões de pessoas no final de semana. A bilheteria foi de R$ 59,34 milhões.

Veja o trailer de Divertida Mente 2