“Dragon Ball” ganhará seu próprio parque temático | A TARDE

A franquia “Dragon Ball” ganhará seu primeiro parque temático. Localizado na Arábia Saudita, o local trará referências tanto do mangá quanto de filmes, animes e jogos. Segundo a Qiddiya Investment Company e a Toei Animation, o parque ficará em Qiddiya, projeto de entretenimento e turismo em Riad.

O complexo terá mais de 500.000 metros quadrados e contará com sete áreas inspiradas em locais icônicos de Dragon Ball, como a Casa do Mestre Kame, a Corporação Cápsula e o Planeta Beerus.

Foram prometidos também mais de 30 atrações, hotéis e restaurantes temáticos inspirados na franquia de Akira Toriyama, mangaká faleceu no dia 1º de março, aos 68 anos, devido a um hematoma subdural. A notícia do falecimento foi divulgada uma semana depois, em 8 de março.

Mais informações sobre o parque devem ser divulgadas no futuro, e as projeções estão disponíveis no site oficial da Qiddiya .

Veja a projeção conceitual do parque geral abaixo:

