“Duna: Parte 2” começa pré-venda de ingressos no Brasil | A TARDE

A pré-venda de ingressos para “Duna: Parte 2” pelo Brasil já começou, segundo anúncio da Warner Bros. Os interessados já podem garantir entradas através de sites de redes de cinema ou nas bilheterias mais próximas.

Com direção de Denis Villeneuve e baseado na clássica saga de livros de Frank Herbert, a continuação direta do primeiro, lançado em 2021, vai mostrar Paul Atreides (Timothée Chalamet) unindo forças com o povo Fremen em Arrakis em busca de vingança contra aqueles que atentaram contra sua família.

Além de Chalamet, o elenco conta com Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e Javier Bardem, Florence Pugh, Austin Butler e mais.

Duna: Parte 2 estreia nos cinemas está marcada para 29 de fevereiro.

Assista ao trailer: