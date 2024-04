Em Grey's Anatomy, Bianca Comparato leva imagem de Santa Dulce ao set | A TARDE

A atriz brasileira Bianca Comparato fez uma participação na 20ª temporada da série Grey's Anatomy e compartilhou em suas redes sociais uma imagem da Santa Dulce dos Pobres que levou para o set de gravação. A atriz de 38 anos, conhecida por seus papéis nas novelas Senhora do Destino (2003) e Avenida Brasil (2012), deu vida à religiosa baiana em um filme de 2014 e também prestigiou a canonização em 2019.

Em Grey's Anatomy, Comparato vive a personagem Maria Flor, uma mãe brasileira que é atendida no hospital Grey Sloan Memorial. O episódio foi ao ar na quinta-feira, 28, na TV norte-americana.

"É uma honra fazer participação numa série de que sou fã há 20 anos. Lembro de ver Grey's ainda adolescente. É uma das minhas séries favoritas. Estar na vigésima temporada é a realização de um sonho, que nem sabia que era possível.”

Ela também agradeceu a torcida do público do Brasil por seu trabalho e a oportunidade ao produtor e roteirista de Grey's Anatomy, Beto Skubs, que também é brasileiro e a ajudou na preparação da personagem.

"Tive o privilégio de ser dirigida por uma lenda da televisão americana, a Debbie Allen, artista de que sou muito fã e que não só dirige mas também é produtora executiva da série. Além dela, fui muito bem recebida por toda equipe e elenco, principalmente a veterana, Caterina Scorsone [intérprete de Amelia Shepherd], que foi muito generosa e gentil comigo, me deixando mais do que à vontade no set".

Vale lembrar que a renomada série médica já teve outros brasileiros no elenco. Em 2014, Luciana Faulhaber se tornou a primeira brasileira a integrar o elenco da série, ao participar da 11ª temporada, onde interpretou o papel de Emily, uma mulher enfrentando uma gravidez de alto risco. Posteriormente, em 2022, o ator Eduardo Muniz também fez parte da produção, desempenhando o papel de um pai determinado a atravessar os Estados Unidos em busca da cura para a condição rara de sua filha.