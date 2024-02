Eterno "professor Afrânio", ator lembra personagem: “sempre me param” | A TARDE

Intérprete do excêntrico professor Afrânio na telenovela juvenil “Malhação”, entre 2001 e 2007, Charles Paraventi relembrou o personagem durante a pré-estreia exclusiva de “Os Farofeiros 2”, que aconteceu na segunda-feira, 19, no UCI Orient Shopping Barra, em Salvador.

>>> Pré-estreia de “Os Farofeiros 2” reúne famosos em cinema de Salvador

Em entrevista ao Grupo A TARDE, o ator, que integra o elenco da comédia nacional que chega nas telonas de todo o Brasil no dia 7 de março, revelou que ainda é parado na rua por pessoas chamando ele de professor. “Toda hora. Me chamam de professor na rua. É um sinal de que o personagem marcou. Um trabalho bem feito. Eu fiz com muito carinho”, disse.

Na ocasião, ele disse ainda que o carinho que os fãs têm pelo personagem é “ muito aparente na rua, todos os dias, praticamente”. “Alguém me reconhece, não adianta estar de barba ou careca. Não adianta, eu não tenho escapatória”, completou.

Os Farofeiros 2 é ambientado na Bahia e o elenco conta também com o baiano Sulivã Bispo, Elisa Pinheiro, Cacau Protásio, Maurício Manfrini, Danielle Winits e outros.

Assista ao trailer: