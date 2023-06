Família de Bruce Willis não viu primeiros sinais de demência

Tallulah, filha de Bruce Willis e Demi Moore, admitiu que a família deixou passar os primeiros sinais de demência do pai. A revelação foi feita em um artigo que repercutiu mundialmente nesta quarta, 31.

“Há muito tempo, eu sabia que algo estava errado”, iniciou ela. “Começou com uma espécie de indiferença vaga, que a família atribuiu à perda auditiva de Hollywood.”

Segundo a estilista de 29 anos, com o tempo, Bruce passou a ficar apático nas respostas, fazendo com que ela tenha levado erroneamente “para o lado pessoal”. “Ele teve dois filhos com minha madrasta, Emma Heming Willis, e pensei que ele havia perdido o interesse por mim."

“Embora isso não pudesse estar mais longe da verdade, meu cérebro adolescente se torturava com alguma matemática defeituosa: não sou bonita o suficiente para minha mãe, não sou interessante o suficiente para meu pai.”

Tallulah disse ainda que evitou os sinais do declínio. “A verdade é que eu mesma estava doente demais para lidar com isso”, explicou ela. A estilista também sofreu de depressão e dismorfia corporal.

“Enquanto eu estava envolvida em minha dismorfia corporal, exibindo-a no Instagram, meu pai estava lutando silenciosamente”, desabafou Tallulah.

Ao final da publicação, Tallulah disse que, atualmente, é grata por cada momento que passa com Bruce. “Toda vez que vou à casa do meu pai, tiro muitas e muitas fotos – de tudo o que vejo, do estado das coisas. Sou como uma arqueóloga procurando tesouros em coisas às quais nunca prestei muita atenção”, escreveu ela.

Bruce Willis anunciou a aposentadoria em 30 de março de 2022, devido a um diagnóstico de afasia e demência. Casados entre 1987 e 2000, o astro da franquia ‘Duro de Matar’ e Demi Moore são pais de Rumer (34 anos), Scout (31 anos) e Tallulah (29 anos). Com a atual esposa, Emma Heming, com quem é casado desde 2009, o ator teve mais duas meninas: Evelyn (9 anos) e Mabel (11 anos).