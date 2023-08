Festival de Cinema de Gramado exibe cinebiografia de Ângela Diniz

A exibição de longas do 51º Festival de Cinema de Gramado foi aberta com ‘Retratos Fantasmas’, filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, no sábado, 12. A competição deste ano contou com a inscrição de mais de mil filmes. A mostra conta com 35 curtas e 16 longas, de ficção ou documentais, que concorrem aos troféus Kikitos, que serão entregues em cerimônia no próximo domingo, 19.

O primeiro longa-brasileiro em competição a ser exibido no sábado à noite foi ‘Angela’, que é baseado na vida da socialite brasileira Ângela Diniz, interpretada por Isis Valverde. A equipe passou pelo tapete vermelho e apresentou o filme.



De acordo com Hugo Prata, o foco do roteiro foi em Ângela, no relacionamento dela com Doca Street, revisitando o fato histórico que ficou nas manchetes da imprensa do período após a morte de Ângela em 1976.



O diretor explicou ainda que foi intencional não entrar na questão do tribunal e enfatizar a versão do advogado de defesa de Doca, apresentada no primeiro julgamento e que ficou publicamente conhecida como "defesa da honra", argumentação jurídica que não é mais aceita.



Ângela ganhou pôster e seu primeiro trailer na última sexta-feira, 11.

Confira:

Pôster do filme 'Ângela' | Foto: Divulgação

No sábado, também foram exibidos os curta-metragens ‘Deixa’, de Mariana Jaspe, e ‘Yámí-Yah-Pá Fim da Noite’, de Vladimir Seixas. Na sexta-feira, 11, a programação do festival começou com a mostra infantil e a exibição do projeto ‘Educavídeo’, o projeto busca estimular a produção de audiovisual entre os jovens.

Para o curador da mostra deste ano, o ator Caio Blat, “é uma qualidade muito grande de filmes, uma diversidade muito grande”. “A gente conseguiu fazer um recorte muito representativo, a gente ficou muito orgulhoso da lista de filmes que entrou. A diversidade virou uma regra, finalmente, no cinema brasileiro. Isso é muito importante”, ressaltou.



Outro filme que vai passar pelo festival é ‘Uma família feliz’, estrelado por Reynaldo Gianecchini e Grazi Massafera. O longa conta a história de uma mãe que é acusada de machucar as filhas gêmeas e o bebê recém-nascido.



‘Mussum, O Filmis’ é outra novidade. O filme acompanha Antônio Carlos Bernardes Gomes, interpretado por Aílton Graça, amado por gerações como o humorista Mussum, personagem de ‘Os Trapalhões’.

Exibição de longas gaúchos



A partir das 14h desta segunda-feira, 14, a mostra dos longas-metragens Gaúchos terá início com a exibição do primeiro filme em competição, ‘Céu Aberto’, de Elisa Pessoa. As outras quatro produções – ‘Hamlet’, de Zeca Brito, ‘O Acidente’, de Bruno Carboni, ‘Sobreviventes do Pampa’, de Rogério Rodrigues, e ‘Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre’, de Boca Migotto -, serão apresentadas, até sexta-feira, 18, sempre às 14h, com entrada franca.



Hoje também começam a ser exibidos, na sessão da noite, os concorrentes na categoria documental. O primeiro é ‘Memórias da Chuva’, de Wolney Oliveira. Na terça-feira, 15, será a vez de ‘Da Porta pra Fora’, de Thiago Foresti. Já ‘Roberto Farias – Memórias de um Cineasta’, de Marise Farias, será exibido quarta, 16. ‘Anhangabaú’, de Lufe Bollini, é o filme de quinta-feira e encerrando a mostra, ‘Luis Fernando Veríssimo – O Filme’, de Luzimar Stricher na sexta-feira, 18.