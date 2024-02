Filmagens das sequências de “Minha Culpa” são finalizadas | A TARDE

O Prime Video anunciou, nesta quarta-feira, 14, o término das filmagens dos Originais “Sua Culpa” e “Nossa Culpa”, sequências do filme de sucesso “Minha Culpa”, com Nicole Wallace (Skam Spain) e Gabriel Guevara (Tomorrow is Today). Minha Culpa esteve no Top 10 de títulos mais assistidos em mais de 190 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Índia, Argentina e França.

“O amor entre Noah e Nick parece indestrutível, apesar das incontáveis manobras de seus pais para separar o casal. Mas o trabalho dele e a entrada dela na faculdade abre a vida de ambos para novos relacionamentos. A volta de uma ex-namorada buscando vingança e da mãe de Nick vão balançar não só o relacionamento dos dois, mas também toda a família Leister. Quando tantas pessoas tentam destruir um relacionamento, ele consegue sobreviver?”, diz a sinopse oficial.

Junto com Nicole e Gabriel, os filmes trazem de volta Marta Hazas (Días Mejores), Iván Sánchez (Bosé), Victor Varona (Secrets of Summer) e Eva Ruiz em seus papéis originais. Além disso, as sequências também terão Goya Toledo (Amores perros) como Anabel, Gabriela Andrada (Los protegidos ADN) como Sofía, Álex Béjar (Al fondo hay sitio) como Briar, Javier Morgade (Desaparecidos) como Michael, Felipe Londoño (Fake Profile) como Luca, e Fran Morcillo (Money Heist) como Simón.

Sua Culpa e Nossa Culpa são dirigidos por Domingo González (Minha Culpa), que também repete o papel de escritor ao lado de Sofía Cuenca. Os filmes são produzidos pela Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia, 30 monedas, El bar) com Álex de la Iglesia e Carolina Bang como produtores.

No ano passado, o Cineinsite A TARDE foi o único veículo baiano e um dos dois brasileiros a participar da coletiva internacional de “Minha Culpa”, a convite do Prime Video.