Filme de Taylor Swift supera longa de Scorsese e lidera bilheterias | A TARDE

O “The Eras Tour”, filme-concerto da cantora Taylor Swift, com US$ 31 milhões de arrecadação, continua no topo das bilheterias nos Estados Unidos. No total, a produção já arrecadou um total de US$ 129.7 milhões.

Enquanto isso, o novo filme do diretor Martin Scorsese, “Assassinos da Lua das Flores”, faturou US$ 23 milhões, o terceiro melhor fim de semana de estreia da carreira do cineasta, atrás de “Ilha do Medo” e “Os Infiltrados”.

Em terceiro lugar está “O Exorcista - O Devoto”, que conseguiu US$ 5.6 milhões, o bastante para empurrar a arrecadaçao mundial da sequência para além dos US$ 100 milhões.

Além disso, outro destaque na lista da semana é “O Estranho Mundo de Jack”, que voltou aos cinemas dos EUA em comemoração aos 30 anos de seu lançamento original, e acabou faturando US$ 4.1 milhões, ficando na 5ª posição.