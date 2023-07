Filme sobre a vida de Bob Marley ganha primeiro trailer; assista

Foi divulgado nesta quinta-feira, 6, o cartaz e o primeiro trailer [assista abaixo] de “Bob Marley: One Love”, filme que contará a história do ícone do reggae. A obra, da Paramount Pictures, mostra momentos da vida pública e privada do cantor, como o início na música, o atentado a tiros sofrido por ele em 1976 e sua luta em defesa da paz.

O filme celebra a música de um ícone que inspirou gerações através das suas canções sobre amor e união. O longa, produzido pelos filhos do cantor e pelo ator Brad Pitt, deve chegar aos cinemas brasileiros no primeiro semestre de 2024.

O ator Kingsley Ben-Adir, o Gravik da série “Invasão Secreta”, da Marvel, dá vida a Bob Marley. O elenco conta ainda com Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers e Nadine Marshall.

A direção do longa é assinada por Reinaldo Marcus Green, que também dirigiu “King Richard: Criando Campeãs”, filme indicado a seis Oscars e vencedor de um. O roteiro é do pelo diretor Reinaldo Marcus Green, com Zach Baylin e Frank E. Flowers.

São responsáveis pela produção Ziggy e Cedella Marley, filhos do cantor e Rita Marley, esposa de Bob, além, de Brad Pitt, Robert Teitel, Jeremy Kleiner e Dede Gardner. O filme é da Paramount Pictures em parceria com a Plan B Entertainment, State Street Production e Tuff Gong Pictures, gravadora jamaicana fundada por Bob Marley em 1970.

Cartaz

Trailer

