Robert Downey Jr. voltará ao MCU no papel de vilão icônico

Robert Downey Jr., o eterno 'Homem de Ferro' voltou ao Universo Cinematográfico da Marvel, porém, em outro 'corpo'. O anúncio aconteceu de forma surpreendente durante a San Diego Comic-Con 2024. Um dos ícones da Marvel, Robert Downey Jr, irá interpretar o também icônico Doutor Destino, vilão de O Quarteto Fantástico. Suas aparições estão previstas para os próximos dois filmes dos Vingadores, planejados para maio de 2026 e 2027.

A revelação aconteceu de forma surpreendente. Durante o evento, Robert Downey Jr surgiu mascarado e, em seguida, revelou sua identidade, levando o público ao delírio.

O novo 'Victor Von Doom', ou 'Doutor Destino' estará nos longas que vão se chamar Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas. O astro americano estava longe deste universo desde 2019, quando seu personagem, e um estralar de dedos, pôs fim à era do MCU protagonizada pelo Homem de Ferro e o Capitão América.

Além do retorno chocante, os lançamentos também trarão de volta os diretores Joe e Anthony Russo, que já dirigiram quatro filmes do MCU - sendo o último deles também em 2019, com Vingadores: Ultimato.