Wagner Moura: “Tudo o que faço é para as pessoas da Bahia” | A TARDE

Há sete anos morando nos Estados Unidos, Wagner Moura não esconde o amor que nutre pela Bahia. Mas para além da saudade, o ator disse, em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE, que o estado também está no seu radar profissional.

O ator revelou que tem um projeto em desenvolvimento com o diretor baiano Sérgio Machado. “Só que é cedo para falar dele. Certamente acontecerá na Bahia”, disse.

Wagner diz que a Bahia exerce um grande papel para a escolha dos seus projetos: