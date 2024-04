“Guerra Civil”, filme com Wagner Moura, lidera bilheteria | A TARDE

Com Wagner Moura no elenco, “Guerra Civil” chegou aos cinemas nos Estados Unidos na última sexta-feira, 12, e liderou a bilheteria durante todo o fim de semana, arrecadando US$ 25,7 milhões. Essa é a maior estreia de um filme da produtora A24 no país.

>>> Novo filme com Wagner Moura abre pré-venda de ingressos

Na história, o ator baiano interpreta um jornalista que está cobrindo uma guerra civil nos Estados Unidos. Ao lado de três colegas, ele está a caminho de Washington D.C. para tentar uma entrevista com o presidente antes da oposição chegar e o derrubar do poder.



O elenco conta ainda com nomes como Kirsten Dunst (“Homem-Aranha”), Stephen McKinley Henderson (“Duna”), Cailee Spaeny (“Priscilla”) e Jesse Plemons (“Ataque dos Cães”).



A direção é Alex Garland, conhecido por seus trabalhos em “Ex Machina: Instinto Artificial” (2014) e “Aniquilação” (2018).



“Guerra Civil” chega aos cinemas brasileiros em 18 de abril.



Assista ao trailer: