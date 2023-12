Florence Pugh é atingida no olho por objeto na CCXP; veja | A TARDE

A atriz Florence Pugh (Viúva Negra) foi atingida no olho por uma pulseira arremessada por uma pessoa da plateia na CCXP23, no domingo, 4. Ela veio ao Brasil junto com outros atores para divulgar ‘Duna: Parte 2’. Eles participaram de um painel no palco Thunder.

O vídeo do momento em que a atriz foi atingida viralizou nas redes sociais. Pugh posava para fotos após o fim do painel quando a pulseira é jogada. Em meio ao susto, a artista pegou o item do chão e mostrou aos demais colegas presentes no palco Thunder para tentar entender o ocorrido.

Segundo os fãs de Florence Pugh nas redes sociais, o item atirado é uma "pulseira da amizade".



Assista ao vídeo:

Br é muito sem noção né galera. Algum doido jogou algo no palco da ccxp que acertou a Florence Pugh#ccxp23 #ccxp pic.twitter.com/dfNj4PBWhH — Edson Yoon (@sucksbora) December 3, 2023