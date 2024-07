Fotos de set revelam detalhes do novo “Superman”

Lançamento do filme está marcado para 11 de julho de 2025 - Foto: Divulgação | DC

As gravações do novo filme do Superman estão a todo vapor. Novas fotos do set foram publicadas nas redes sociais e mostram mais detalhes do logo e da entrada do Planeta Diário no longa.

Veja as imagens:

🚨 PERFEIÇÃO!



O Globo do Planeta Diário em novas imagens do set de "SUPERMAN". pic.twitter.com/GCbCPM0HGn — Nação DC (@Nacao_DC) June 20, 2024

O Planeta Diário já está pronto para as gravações de #Superman!



Este cenário está lindíssimo meu deus 🔥 pic.twitter.com/q2kuTFh24i — DCVERSO (@DCverso1) June 20, 2024

Com David Corenswet (“Pearl”) no papel título, “Superman” mostrará o Homem de Aço ainda no início de sua carreira heroica, tentando se estabelecer em um mundo que já conta com super-heróis.



O elenco conta ainda com Rachel Brosnahan (“A Maravilhosa Sra. Maisel”) como Lois Lane; Nicholas Hoult (“The Great”) como Lex Luthor; Skyler Gisondo (“Licorice Pizza”) como Jimmy Olsen; entre outros.

O lançamento do filme está marcado para 11 de julho de 2025.