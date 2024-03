Framboesa de Ouro 2024: “Ursinho Pooh” é destaque como pior filme | A TARDE

“Ursinho Pooh: Sangue e Mel” foi o maior “vencedor” da 44ª edição do Framboesa de Ouro. O slasher “ganhou” em todas as categorias que concorreu e “superou” “O Exorcista: O Devoto”, “Mercenários 4”, “Megatubarão 2” e “Shazam! Fúria dos Deuses” na principal categoria do prêmio satírico.

>>> Corra do Ursinho Pooh assassino (literalmente!)

O anúncio dos “vencedores” aconteceu, como é de costume, às vésperas do Oscar, em uma cerimônia virtual comandada pelo duo Aaron Goldenberg e Jake Jonez, mais conhecidos como Mean Gays.



Confira o “vencedor” de cada categoria:



PIOR FILME



O Exorcista: O Devoto

Mercenários 4



Megatubarão 2



Shazam! Fúria dos Deuses



Ursinho Pooh: Sangue e Mel - VENCEDOR



PIOR ATOR

Russell Crowe - O Exorcista do Papa

Vin Diesel - Velozes & Furiosos 10



Chris Evans - Ghosted: Sem Resposta



Jason Statham - Megatubarão 2



Jon Voight - Mercy: Golpe de Misericórdia - VENCEDOR



PIOR ATRIZ

Ana de Armas - Ghosted: Sem Resposta

Megan Fox - Johnny & Clyde - VENCEDOR



Salma Hayek - Magic Mike: A Última Dança



Jennifer Lopez - A Mãe



Helen Mirren - Shazam! Fúria dos Deuses



PIOR ATRIZ COADJUVANTE

Kim Cattrall - Meu Pai é Um Perigo

Megan Fox - Mercenários 4 -VENCEDOR



Bai Ling - Johnny & Clyde



Lucy Liu - Shazam! Fúria dos Deuses



Mary Stuart Masterson - Five Nights at Freddy’s



PIOR ATOR COADJUVANTE

Michael Douglas - Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Mel Gibson - Confidential Informant



Bill Murray - Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania



Franco Nero - O Exorcista do Papa



Sylvester Stallone - Mercenários 4 - VENCEDOR



PIOR CASAL

Qualquer casal - Mercenários 4

Qualquer dois investidores que deram US$ 400 milhões pelos diretos de fazer uma sequência de O Exorcista

Ana de Armas & Chris Evans - Ghosted: Sem Resposta

Salma Hayek & Channing Tatum - Magic Mike: A Última Dança



Pooh & Leitão como assassinos - Ursinho Pooh: Sangue e Mel - VENCEDOR



PIOR REMAKE, CÓPIA OU SEQUÊNCIA

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O Exorcista: O Devoto

Mercenários 4



Indiana Jones e a Relíquia do Destino



Ursinho Pooh: Sangue e Mel - VENCEDOR



PIOR DIRETOR

Rhys Frake-Waterfield - Ursinho Pooh: Sangue e Mel - VENCEDOR

David Gordon Green - O Exorcista: O Devoto



Peyton Reed - Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania



Scott Waugh - Mercenários 4



Ben Wheatley - Megatubarão 2



PIOR ROTEIRO

Shazam! Fúria dos Deuses

O Exorcista: O Devoto

Mercenários 4

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Ursinho Pooh: Sangue e Mel - VENCEDOR