Greve dos atores de Hollywood chega ao fim | A TARDE

A greve do SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), sindicato que representa os atores de Hollywood, chegou ao fim na noite de quarta-feira, 8, após 118 dias com as atividades paralisadas.

De acordo com o Deadline, a categoria chegou a um acordo preliminar com a AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), associação que representa os grandes estúdios, sobre um novo contrato que poderá fazer com que as produções hollywoodianas retornem às atividades dentro de algumas semanas.

O Comitê do SAG-AFTRA aprovou o acordo por unanimidade na noite de ontem, conforme anunciado pelo sindicato. Com isso, a paralisação da categoria chegou ao fim às 00h01, horário do Pacífico, em 9 de novembro, (4 horas da manhã, no horário de Brasília).

Até a publicação desta matéria, o sindicato está mantendo segredo sobre os detalhes do acordo. No entanto, é provável que as novas cláusulas se tornem públicas nos próximos dias. Na próxima sexta-feira (10), o novo acordo será submetido à aprovação da diretoria nacional do sindicato.

Se a resolução for aprovada, o contrato poderá entrar em vigor em breve. Caso isso não aconteça, os membros essencialmente enviarão seus negociadores de trabalho de volta à mesa de negociações com o AMPTP.

Um dos pontos de discussão entre atores e estúdios era a regulamentação do uso de inteligência artificial e escaneamento de performances para uso futuro. No último sábado, 4, a AMPTP entregou o documento que descreveu como a "última, melhor e final proposta", sinalizando que se as negociações não fossem concluídas, as novas conversas aconteceriam apenas no ano que vem. Essa decisão afetaria ainda mais o calendário de lançamentos de Hollywood.