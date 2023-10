Greve dos atores pode chegar até à indústria de games

Se por um lado a greve dos roteiristas de Hollywood está perto do fim, por outro, a paralisação dos atores segue a todo vapor, e pode chegar até à indústria de games.

Isso porque o sindicato que representa a categoria, o Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) votou a favor de uma possível paralisação dos trabalhos para jogos, caso as negociações não ocorram.

De acordo com a Variety, a decisão foi tomada com a maioria de 98% dos votantes. No entanto, isso não necessariamente significa que haverá uma greve. O voto, neste caso, é para autorizar o comitê de negociação a declarar uma greve, caso necessário.

Ainda segundo o site, os atores buscam melhores condições de trabalho com gigantes dos games como Activision, EA, WB Games, Insomniac e mais.

Greve no Canadá?

Os membros do Sindicato dos Roteiristas do Canadá (WGC) estão considerando adotar algumas das estratégias do Sindicato de Roteiristas de Hollywood (WGA) para as próximas negociações de renovação de contratos do sindicato no país.

Ao The Hollywood Reporter, a diretora executiva do WGC, Victoria Shen, disse que vai “analisar de perto os detalhes do acordo". Em outro comunicado enviado ao THR, Alex Levine, presidente do WGC, elogiou o WGA: "Aplaudimos a WGA por sua força e resolução coletiva ao longo desta greve".

O WGC iniciará, em outubro, suas próprias negociações com a Canadian Media Producers Association (CMPA), associação que representa os produtores independentes locais.

Fim da greve em Hollywood

O WGA e o AMPTP chegaram a um acordo provisório | Foto: Chris Delmas | AFP

O Sindicato de Roteiristas de Hollywood (WGA) e os grandes estúdios, representados pelo AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), chegaram a um acordo provisório, no último domingo, 24, que pode indicar o fim da greve da categoria, que completou 146 dias na noite de segunda-feira, 25.

Segundo o Deadline, as duas partes negociam agora as minúcias de um novo contrato, com duração mínima de 3 anos. Ainda de acordo com o site, as novas condições devem regulamentar o uso de inteligência artificial no ofício e os pagamentos dos residuais de filmes e séries no streaming. Os estúdios alegam ter levado "a melhor e última oferta" para a mesa.

A decisão da greve foi tomada durante as negociações salariais da categoria com os principais conglomerados de entretenimento. Entre as principais queixas da categoria estão a dificuldade em receber remunerações com ajustes diante da inflação, a encomenda por séries de televisão com temporadas mais curtas e, principalmente, a falta de pagamento por ganhos residuais.

Além disso, os roteiristas pedem pela regulamentação do uso de Inteligência Artificial em produções. Enquanto o sindicato pede legislação para que IA não possa ser usada para escrever ou adaptar qualquer material, a AMPTP pede reuniões anuais para discutir o avanço da tecnologia e seu uso no desenvolvimento de projetos.