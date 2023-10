Greve em Hollywood: Sindicato dos atores e estúdios devem se reunir

O Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), o sindicato dos atores de Hollywood, deve se reunir com os estúdios, representados pelo AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), nos próximos dias. De acordo com o Deadline, a conversa pode representar o fim da greve, caso as demandas dos atores sejam atendidas.

A greve foi oficializada pelo SAG-AFTRA em 13 de julho, após semanas de negociações infrutíferas com os estúdios. Entre as demandas dos intérpretes estão novas regras sobre o pagamento de residuais (o dinheiro que atores recebem pela reprodução de projetos na TV e no streaming) e proteções contra o uso de inteligência artificial na produção de filmes e séries.

Em junho, antes de oficializar a greve, o SAG-AFTRA realizou uma votação sobre o tema com a participação de todos os seus membros e 98% dos atores sindicalizados votaram a favor da greve.



Os atores de Hollywood não entravam em greve desde 1980.

Fim da greve dos roteiristas

O Sindicato de Roteiristas de Hollywood (WGA) e os grandes estúdios, representados pelo AMPTP, chegaram a um acordo nesta terça-feira, 26, depois de quase cinco meses de paralisação - foram 148 dias de greve.



Com isso, os conselhos da WGA decidiram de forma unânime suspender a ordem de greve a partir das 00h01 (no horário de Los Angeles) de quarta-feira. Essa decisão veio após acordo provisório ser alcançado com a AMPTP no último domingo, 24.



Entre os dias 2 e 9 de outubro vai acontecer a votação de ratificação. A WGA realizará reuniões presenciais e virtuais com seus membros nas duas costas dos Estados Unidos ao longo desta semana, para detalhar o conteúdo do contrato. Com o forte apoio do comitê de negociação da WGA, a expectativa é que o acordo seja ratificado sem dificuldades pelos membros.

Greve no Canadá?

Os membros do Sindicato dos Roteiristas do Canadá (WGC) estão considerando adotar algumas das estratégias do Sindicato de Roteiristas de Hollywood (WGA) para as próximas negociações de renovação de contratos do sindicato no país.



Ao The Hollywood Reporter, a diretora executiva do WGC, Victoria Shen, disse que vai “analisar de perto os detalhes do acordo". Em outro comunicado enviado ao THR, Alex Levine, presidente do WGC, elogiou o WGA: "Aplaudimos a WGA por sua força e resolução coletiva ao longo desta greve".



O WGC iniciará, em outubro, suas próprias negociações com a Canadian Media Producers Association (CMPA), associação que representa os produtores independentes locais.



E no mundo dos games?



A paralisação dos atores segue a todo vapor e pode chegar até à indústria de games. Isso porque o sindicato que representa a categoria, o SAG-AFTRA, votou a favor de uma possível paralisação dos trabalhos para os jogos, caso as negociações não ocorram.



De acordo com a Variety, a decisão foi tomada com a maioria de 98% dos votantes. No entanto, isso não necessariamente significa que haverá uma greve. O voto, neste caso, é para autorizar o comitê de negociação a declarar uma greve, caso necessário.



Ainda segundo o site, os atores buscam melhores condições de trabalho com gigantes dos games como Activision, EA, WB Games, Insomniac e mais.