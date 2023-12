“GTA 6” ganha trailer repleto de ação; assista | A TARDE

A Rockstar Games divulgou na segunda-feira, 4, o primeiro trailer de “GTA 6”. A prévia confirma a ambientação em Leonida, estado de Vice City, com cenas nas ruas da cidade, praia e festas. Além de destacar Lucia e Jason, que são os protagonistas da história do jogo.

Junto com o trailer, foi revelado que que GTA 6 está previsto para ser lançado em 2025 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Assista ao trailer:

A prévia estava prevista para ser lançada na manhã de terça-feira, 5, mas um vazamento fez com que a Rockstar adiantasse a revelação. O estúdio fez uma publicação no X (antigo Twitter) sobre o assunto. “Nosso trailer vazou, então por favor assistam o de verdade no YouTube”, diz a postagem.



Veja:

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023