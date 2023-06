'Homem-Aranha 4' parou em apoio à greve de roteiristas, revela ator

O ator Tom Holland disse que tem acompanhado o progresso da produção de “Homem-Aranha 4”, que de acordo com ele, foi afetado pela greve de roteiristas. Ele disse que tinha paralisado em solidariedade à greve dos roteiristas.

No lançamento da série “The Crowded Room”, da Apple TV+, o ator disse que tem marcado encontros para discutir o próximo filme da franquia.

"Não posso falar sobre isso, mas posso dizer que nos encontramos. Paramos com os encontros em solidariedade aos escritores", disse. "Houve várias conversas, mas ainda está em fase bastante inicial."

Amy Pascal, produtora do filme, já havia dito à Variety que a sequência estava em produção no lançamento de “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”.

Ator disse que tem acompanhado o progresso da produção de “Homem-Aranha 4”, | Foto: Reprodução