"How To Be a Carioca" ganha trailer com Seu Jorge | A TARDE

O trailer da série "How To Be a Carioca" (Como Ser Um Carioca, em tradução livre) foi revelado pelo Star+ no sábado, 30. Um dos destaques da prévia é o cantor e ator Seu Jorge, de "Manhãs de Setembro".

O programa é uma antologia criada por Carlos Saldanha, diretor de "Rio" e "A Era do Gelo", que reúne seis histórias situadas no Rio de Janeiro.



Assista ao trailer:









Além de Seu Jorge, o elenco estelar de How To Be a Carioca conta também com Douglas Silva (Cidade de Deus), Malu Mader (Celebridade), Débora Nascimento (O Incrível Hulk), e muito mais.



How To Be a Carioca tem lançamento previsto para 18 de outubro.