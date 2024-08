Impuros: qual a expectativa para a quinta temporada? confira

Rivalidade entre Evandro (Raphael Logam) e Morello (Rui Ricardo Dias) é pilar de Impuros - Foto: Divulgação / Fox

Impuros estreiou a quinta temporada nesta quarta-feira, 24. A produção aborda o Rio de Janeiro dos anos 90 é o cenário perfeito para Evandro, um empreendedor ambicioso com planos para construir um império criminoso.

Mas os planos de Evandro enfrentam um adversário à altura em Morello, um agente federal autodestrutivo que vê em Evandro um oponente digno. E caça começa.

Quinta temporada

Impuros traz na quinta temporada o desfecho do tão aguardado confronto entre os dois. Será que Morello sobreviveu?

Outra narrativa está na relação de Evandro com a mãe, Arlete (Cyria Coentro). A dona de casa não aceita a vida levada pelo filho.

Ainda em Impuros, Evandro terá que ter jogo de cintura para lidar com o confronto entre facções de outras favelas cariocas, narcotraficantes internacionais e a máfia do jogo do bicho.