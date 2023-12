Ingrid Guimarães e Tatá Werneck reúnem famosos em red carpet de filme | A TARDE

Duas irmãs completamente diferentes que precisam unir forças para encontrar a mãe, que sumiu após uma discussão. Esse é o enredo de “Minha Irmã e Eu”, nova comédia nacional, estrelada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, que estreia na quinta-feira, 28.

Para divulgar o longa, dirigido por Susana Garcia, as atrizes reuniram famosos, entre artistas, influenciadores e jornalistas, para uma exibição especial, na noite da quarta-feira, 13, no Rio de Janeiro. O Cineinsite A TARDE foi convidado a acompanhar o evento de perto.

Além de Leandro Lima e Arlete Salles, que integram o elenco, nomes como Rafa Vitti, Letícia Colin, Fátima Bernardes, Gabriela Duarte, Leticia Spiller, Rainer Cadete, Leona Cavalli, Débora Falabella, Jéssika Alves, Michel Melamed, Giovanna Lancellotti, Carolina Dieckmann, Adriana Bombom e JP Rufino também prestigiaram o lançamento. Quem marcou presença ainda foi o baiano Lázaro Ramos, que fez um participação no longa.

Segundo Tatá, a relação de irmandade entre ela e Ingrid é algo real, que nasceu bem antes das telonas. “A gente sempre teve uma relação de irmãs. Por isso a gente decidiu fazer o filme sobre irmãs, porque a gente queria fazer um filme que tivesse a ver com a gente e tivesse uma identificação com qualquer pessoa. E ela tem muitas irmãs, e eu tenho meu irmão que eu amo muito, e aí surgiu essa ideia do filme”, contou.

"Minha Irmã e Eu" narra a história das irmãs Mirian (Ingrid) e Mirelly (Tatá), que não realizaram o sonho da mãe, Márcia (Arlete), que queria transformá-las em cantoras de uma dupla sertaneja. Ao invés disso, cada uma segue um caminho bem diferente.

As duas só começam a se entender quando Márcia some e elas partem em uma road trip para encontrá-la. O elenco do filme reúne ainda Taís Araújo, IZA e Leandro Lima, além da dupla Chitãozinho & Xororó.

*Do Rio de Janeiro, à convite do evento