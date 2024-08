Joaquin Phoenix e Lady Gaga surgem ainda mais loucos em novo trailer de "Coringa"

Coringa: Delírio a Dois estreia em 3 de outubro nos cinemas brasileiros - Foto: Divulgação

A Warner Bros. Pictures divulgou, nesta terça-feira, 23, o novo trailer de "Coringa: Delírio a Dois", estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Baseado nos personagens da DC, o filme conta a história de Coringa e Arlequina, desde o início do emblemático casal de vilões no Asilo Arkham.

Em Coringa: Delírio a Dois, Arthur Fleck está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.

Coringa: Delírio a Dois estreia em 3 de outubro nos cinemas brasileiros. O longa é dirigido por Todd Phillips, que também assina o roteiro ao lado de Scott Silver.

Confira o trailer