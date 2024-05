Joel e Ellie surgem em novas fotos da 2ª temporada de 'The Last of Us' | A TARDE

As primeiras imagens da 2ª temporada de The Last of Us, que tem Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey como Ellie, foram divulgadas pela HBO nesta quarta-feira, 15.

A nova temporada da série com roteiro e direção de Craig Mazin tem previsão de estreia em 2025 e vai mostrar as consequências dos atos de Joel, com foco para um ciclo de violência que começou no mais violento dos momentos da série.

LEIA TAMBÉM

“The Last of Us”: Fotos da 2ª temporada mostram Ellie e Dina

A produção conta também com figuras novas no elenco, como Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, e Danny Ramirez como Manny.

Confira as imagens.

Publicações relacionadas