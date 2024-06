Jogo "Like a Dragon: Yakuza" vai virar série live action | A TARDE

O Prime Video anunciou, nesta terça-feira, 4, o lançamento exclusivo da série Original japonesa, “Like a Dragon: Yakuza", para 25 de outubro. A produção é uma adaptação live-action com uma história nova baseada na franquia de jogos de sucesso mundial da SEGA, Yakuza: Like a Dragon.

Realizada pelo aclamado Masaharu Take, a série conta com Ryoma Takeuchi no papel do protagonista Kazuma Kiryu.

Lançada em 2005 pela SEGA, a série de jogos Yakuza tem uma enorme popularidade entre jovens adultos. Ela retrata a vida de gângsters radicais, mas apaixonados, e de pessoas que vivem em um bairro conhecido pelo entretenimento, o Kamurochō - uma região fictícia inspirada no violento Kabukichō do bairro de Shinjuku, em Tóquio. Like a Dragon: Yakuza mostra o Japão moderno e as histórias dramáticas de personagens intensos que não foram exploradas nos jogos, como a do lendário Kazuma Kiryu.

Abrangendo dois períodos de tempo, 1995 e 2005, Like a Dragon: Yakuza é uma série Original de ação, crime e suspense que segue a vida de Kazuma Kiryu, um temível e inigualável guerreiro da Yakuza com um forte sentido de justiça, dever e humanidade.

No papel principal, Ryoma Takeuchi afirmou: “Estou verdadeiramente honrado por ter a oportunidade de interpretar o papel de Kazuma Kiryu, um personagem adorado da série de jogos. E senti que estava apto para o desafio. O público irá gostar do drama humano e do conflito que se desenrola em torno de Kazuma Kiryu, além das cenas de luta intensas de Kiryu com a tatuagem de dragão nas costas”.

“Coloquei meu coração, a minha alma e a experiência que acumulei ao longo de 35 anos em Like a Dragon: Yakuza", disse o diretor Masaharu Take. “A paixão desenfreada, o talento e as incontáveis horas de esforço de toda a equipa ajudaram a dar vida a esta história espetacular que será lançada este ano, exatamente no ano do dragão.”

“Estamos extremamente animados por anunciar o drama de ação Original Amazon Like a Dragon: Yakuza, baseado na popular série de jogos japonesa", disse James Farrell, Head de Originais Internacionais do Amazon MGM Studios. “O apelo de conteúdos japoneses em outras partes do mundo tem crescido exponencialmente. Embora o Prime Video Japão continue a oferecer uma variedade de conteúdos de vários gêneros, a adaptação de uma franquia de jogos internacionalmente populares, com uma repercussão tão profunda e personagens tão diferentes, apresenta um charme único e é extremamente interessante de ver. Estamos empenhados em aumentar o nosso catálogo e estamos confiantes de que Like a Dragon: Yakuza irá conquistar audiências em todo o mundo”.

