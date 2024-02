Jonathan Majors é acusado de abuso por mais duas ex-namoradas | A TARDE

O ator Jonathan Majors (Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania) foi acusado, mais uma vez, de abusos físicos e psicológicos contra duas mulheres. Os relatos são das ex-namoradas dele, Emma Duncan e Maura Hooper, e foram publicados pelo The New York Times.

>>> Jonathan Majors é considerado culpado por assédio e agressão contra ex

De acordo com o veículo, três funcionárias da equipe de bastidores de “Lovecraft Country”, série da HBO que Majors estrelou em 2020, chegaram a fazer uma reclamação formal contra ele ao time da emissora. Duas delas eram as diretoras de segunda unidade Jessica Pollini e Lisa Zugschwerdt, e uma terceira não teve seu nome revelado pelo jornal.

O veículo pontua que as duas ex-namoradas de Majors chegaram a submeter seus relatos para o recente processo de violência doméstica contra Majors, que resultou na condenação do ator, mas ambos os testemunhos acabaram não sendo aceitos pelo tribunal como evidência.

Segundo Duncan, Majors “ameaçou estrangulá-la e matá-la” durante uma briga em 2016. Em outra ocasião ele “empurrou o corpo dela contra uma caixa de correio, resultando em lesões nas costas e nos braços”, e ainda em um terceiro momento o ator “jogou a então namorada no chão e deu uma cabeçada nela”.

Já Hooper, cujo relacionamento com Majors chegou a coincidir com o de Duncan - sem elas saberem -, contou que o ator “a proibiu de falar com qualquer pessoa sobre o namoro dos dois”, e se recusou a ir buscá-la em uma clínica de aborto após ela realizar o procedimento.

Após o término do relacionamento, Majors ficou sabendo que Hooper estava namorando um outro homem que ele conhecia. Segundo ela, o ator a ligou furioso e “a xingou de ‘prostituta’, dizendo que ‘esperava que ela se matasse’ e adicionando que ‘ia arrancar o coração dela como arrancaram o nosso bebê da sua barriga’”.

Em relação às denúncias contra o ator no set de Lovecraft Country, Pollini e Zugschwerdt alegam que Majors frequentemente se mostrou agressivo com as mulheres da equipe de bastidores e ameaçou usar violência contra elas durante discussões criativas.

Diante disso, as duas diretoras de segunda unidade então se uniram a uma terceira colega e fizeram a denúncia formal à HBO, o que engatilhou uma investigação e resultou na emissora obrigando Majors a realizar um pedido de desculpas. Segundo as duas, no entanto, o ator chamou os incidentes agressivos de “mal entendidos” quando conversou com elas.

Ao The New York Times, a advogada de Majors, Priya Chaudhry, disse que o ator admite que seus relacionamentos passados tiveram um elemento de toxicidade, mas nega veementemente qualquer acusação de violência física e contesta a veracidade do relato das diretoras de Lovecraft Country.