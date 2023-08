Leo Santana ensinou dubladores de Tartarugas Ninja a usar o ‘lá ele’

Figurinha carimbada nos palcos, mas estreante no ofício de dublador, Leo Santana também desempenhou uma função inusitada no set de dubladores de “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”. O cantor baiano foi o responsável por explicar ao restante do elenco da animação como usar a expressão “lá ele” corretamente.

A curiosidade foi revelada nesta terça-feira, 22, pelo diretor de dublagem Wendel Bezerra durante uma conversa exclusiva da qual o Cineinsite A TARDE participou. Ele e a atriz e cantora Any Gabrielly estão em Salvador para divulgar o longa, que contará com uma pré-estreia especial para famosos na capital baiana, ainda nesta terça-feira.

Na produção, Leo empresta a voz de sucessos como “Zona de Perigo”, ao personagem Genghis Rã, o menor dos vilões mutantes que prometem dar uma dor de cabeça aos irmãos Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo. Segundo Wendel, o artista não deixou o restante dos colegas da dublagem passar “um vexame” na hora de usar a expressão baiana.

“A gente conversou bastante, brincou bastante, ele deu uma aula do que é o ‘lá ele’ para todo mundo”, contou o dublador, aos risos. No entanto, ele não disse se a icônica gíria está no filme.

Wendel também elogiou bastante o cantor. “Ele veio com a maior humildade do mundo, completamente aberto, perguntando: ‘o que vai ser’, ‘como é que vai ser’, o ‘que eu tenho que fazer’, ‘me ajuda, me explica’. Achei muito legal da parte dele, a vontade que ele estava de fazer, de se divertir. Acho que um ponto principal da nossa carreira é você se divertir enquanto faz. Então foi um trabalho bem tranquilo, bem leve, bem gostoso”, frisou.

Para Wendel, apesar da inexperiência na dublagem, Leo fez um bom trabalho. “Acho que a gente chegou num resultado final muito bom. Eu tenho certeza que o público vai gostar, muitos nem vão perceber que é ele, de tanto que ele entrou na brincadeira e investiu no personagem”, disse.

Anteriormente, Leo se disse surpreso ao ser convidado para dublar. “Quando o convite chegou até mim, de fato, eu fiquei um pouco assustado”.

Em “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, os irmãos mutantes decidem se arriscar em atos heróicos, após anos se escondendo dos humanos, para tentar conquistar os corações dos nova-iorquinos e serem aceitos como adolescentes normais. Com a ajuda de uma nova amiga, April O’Neil, eles enfrentarão um misterioso sindicato do crime e a situação se complica ainda mais quando eles libertam um exército de mutantes.

Distribuído pela Paramount Pictures e a Nickelodeon Movies, o filme estreia dia 31 de agosto nos cinemas brasileiros. O Cineinsite A TARDE já viu a animação. A análise irá ao ar nesta quarta-feira, 23.