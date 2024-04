Matt Smith é confirmado em dois dias da CCXP | A TARDE

Considerado o maior festival de cultura pop do mundo, a CCXP24 anunciou, nesta terça-feira, 9, a presença do ator e produtor britânico Matt Smith em sua próxima edição, que ocorrerá de 5 a 8 de dezembro de 2024, no São Paulo Expo.

Reconhecido mundialmente por seus papéis como Daemon Targaryen em “A Casa do Dragão”, o 11º Doutor na aclamada série "Doctor Who" e como o Príncipe Philip em "The Crown", além de sua participação em filmes como "Morbius" (2022) e “His House” (2020), Smith estará presente nos dias 5 e 6 de dezembro em painel no Palco Thunder, entrevista no Palco Omelete e sessões de Fotos e Autógrafos. A agenda das atividades serão divulgadas futuramente pela organização do evento.

Ele vem à CCXP pela primeira vez para falar sobre sua trajetória, o desafio de interpretar personagens icônicos e suas expectativas para projetos futuros, como a adaptação audiovisual da novela de Nick Cave, The Death of Bunny Munro (A Morte de Bunny Munro em tradução livre), que tem estréia programada ainda em 2024.

Com mais de 20 anos de carreira, Matt Smith acumula uma variedade de papéis em séries, filmes e produções teatrais, marcando sua versatilidade em diversas produções. No primeiro trimestre de 2024 o ator esteve em cartaz na peça teatral “An Enemy of the People” (Um Inimigo do Povo, em tradução livre), do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, dando vida ao protagonista Dr. Thomas Stockmann.

Há poucos dias a BBC confirmou que Smith retorna para a série Doctor Who, como o 16º Doutor. Em comunicado para a imprensa, o ator afirma que “Voltar para a TARDIS é como voltar para casa. Mas eu não estou apenas revisitando territórios conhecidos — estou trilhando novos caminhos como o Décimo Sexto Doutor, seguindo os passos ilustres de David. O Doutor é um papel com possibilidades infinitas, e estou empolgado para explorar novas dimensões, enfrentar novos vilões e desvendar novos mistérios”.





Serviços Datas: de 5 de dezembro a 8 de dezembro de 2024. Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP Horário de funcionamento do evento: Unlock CCXP (03 e 04/12/2024): horário a definir Spoiler Night (04/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados] Quinta-feira (05/12/2024): das 12h às 21h Sexta-feira (06/12/2024): das 12h às 21h Sábado (07/12/2024): das 11h às 21h Domingo (08/12/2024): das 11h às 20h