Meses após lançamento, “Oppenheimer” vai estrear no Japão | A TARDE

Quase cinco meses após o lançamento mundial, “Oppenheimer" ganhou data de lançamento no Japão. O longa de Christopher Nolan é considerado sensível no país devido ao retrato das bombas atômicas detonadas em 1945.

No entanto, ao invés de ser lançado pela distribuidora Toho-Towa, que cuida da maioria dos títulos da Universal Pictures no país, Oppenheimer terá lançamento em 2024 pelo selo Bitter End. Conforme informações da Variety, a decisão veio após uma exibição-teste de sucesso e não foi informada uma data de estreia.

"Após fazer uma exibição-teste, sentimos que Christopher Nolan criou uma experiência cinematográfica singular, que transcende a narrativa tradicional e precisa ser vista na tela grande. Convidamos o público a assistir ao filme com seus próprios olhos quando ele chegar ao Japão", diz a nota obtida pela publicação.

Oppenheimer acumulou críticas por não abordar a devastação dos bombardeios atômicos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Muitos japoneses também se sentiram ofendidos pelo marketing que ligava o longa à "Barbie", que estreou na mesma época, com imagens produzidas por fãs das estrelas dos filmes ao lado de imagens de explosões nucleares. Uma hashtag #NoBarbenheimer chegou a ser subida no Japão em agosto, levando a Warner Bros a se desculpar.

A produção conta a história de J. Robert Oppenheimer, físico criador da bomba atômica. O filme, baseado no livro vencedor do Prêmio Pulitzer “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” (Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer), de Kai Bird e Martin J. Sherwin, conta com um time de estrelas, como Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Rami Malek, Gustaf Skarsgard, Gary Oldman, entre outros.

Fenômeno de bilheteria, Oppenheimer já arrecadou mais de US$ 950 milhões ao redor do mundo, sendo a maior de Christopher Nolan no Brasil. O longa já está disponível para compra e aluguel em plataformas digitais como Amazon Prime Video, Google Play Filmes, Apple TV+ e outras. Os valores variam entre R$ 11,90 (para aluguel) e R$ 49,90 (para compra).

O lançamento de bombas atômicas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial resultou em mais de 200.000 mortes. Vale lembrar que o Cineinsite A TARDE, com a ajuda do Centro de Documentação (Cedoc) do jornal A TARDE e do Núcleo de Redes, resgatou, nas históricas páginas do impresso, fundado em 1912, parte da trama retratada nas telonas em um vídeo especial. A matéria foi ar na quarta-feira, 9 de agosto de 2023, às 11h02, horário em que a primeira bomba foi detonada na cidade japonesa de Nagasaki.

Confira: