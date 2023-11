"Missão Impossível 8" e outros filmes são adiados para 2025 | A TARDE

A greve SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), sindicato que representa os atores de Hollywood, segue causando adiamentos. Segundo o Deadline, “Missão Impossível 8” foi adiado para 2025, assim como outros filmes.

Inicialmente o longa da franquia estrelada por Tom Cruise seria lançado em 28 de junho de 2024, mas agora ficou para 23 de maio de 2025. Junto de Missão Impossível 8, o derivado de “Um Lugar Silencioso” estrelado por Lupita Nyong'o e Denis Hare agora vai estrear em 28 de junho de 2024.



Ainda de acordo com o site, um filme animado sem título do Bob Esponja, anteriormente previsto para 23 de maio de 2025, agora será lançado em 19 de dezembro de 2025.



Greve dos atores



Quase duas semanas após executivos da AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), associação que representa os grandes estúdios, abandonarem negociações, o SAG-AFTRA agendou uma nova reunião para esta terça-feira, 24.



Na reunião anterior, os executivos que representam os estúdios de Hollywood abandonaram as negociações por acreditarem que a conversa não estava “se movendo em uma direção produtiva”.

A greve dos atores de Hollywood, que lutam por melhor remuneração e segurança do trabalho, começou em julho de 2023 e já completou 100 dias. Diante disso, vários atores estão pressionando o sindicato para a conclusão da greve, visto que afeta diretamente as finanças dos envolvidos e a economia de várias cidades.

Entre as reivindicações da categoria estão as remunerações e condições de trabalho melhores, além da regulamentação no uso de inteligência artificial na indústria cinematográfica.