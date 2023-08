Mostra de Cinemas Africanos retorna à Salvador em setembro

Retorna a cidade de Salvador a Mostra de Cinemas Africanos. O evento, que nasceu na capital baiana, volta para a cidade natal, trazendo 15 longas, que foram feitos em nove países do continente africano. Os filmes serão exibidos no Cine Glauber Rocha e na Saladearte Cinema do Museu, de 13 a 18 de setembro.

A Mostra de Cinemas Africanos reúne filmes de curta e de longa-metragem das cinematografias africanas contemporâneas, muitos que ainda são inéditos no Brasil. Entre os destaques desta edição, teremos a exibição de títulos que estreiam no país, a exemplo de“MAMI WATA” (2023), do nigeriano C.J. Obasi, que ganhou o prêmio de melhor direção de fotografia, assinada pela brasileira Lílis Soares, no Festival de Sundance (EUA).

A programação também mergulha no cinema do Senegal, trazendo duas gerações de grandes realizadores senegaleses: o jovem Alassane Diago e o veterano Moussa Sène Absa. Esses e outros convidados também participam de debates e encontros.

A programação completa será divulgada nas redes sociais e no site do evento.