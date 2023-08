Mostra vai exibir filmes de Bruce Lee nos cinemas em setembro

Um dos maiores ícones das artes marciais, o ator e lutador Bruce Lee (1940-1973) será homenageado com sessões especiais dos seus filmes em todo o Brasil. A mostra "Bruce Lee - 50 anos" é organizada pela distribuidora Sato Company, e chega aos cinemas entre 21 e 27 de setembro.

>>> Excesso de água pode ter provocado a morte de Bruce Lee

Em homenagem ao 50º aniversário da morte do lutador e artista, a mostra levará cinco filmes com Bruce Lee, nas versões remasterizadas em 4K. São eles, ‘O Dragão Chinês’ (1971), ‘A Fúria do Dragão’ (1972), ‘O Voo do Dragão’ (1972); ‘O Jogo da Morte’ (1978) e ‘O Jogo da Morte II’ (1981).

Nascido nos Estados Unidos, em 1940, bem na “hora do Dragão”, segundo a Astrologia Chinesa, Bruce Jun Fan Lee foi criado em Hong Kong, onde, durante a infância, seus pais decidiram matriculá-lo em aulas de artes marciais para canalizar sua raiva e energia. De aluno, tornou-se instrutor, até criar o Jeet Kune Do, um complexo conceito que combina filosofia e artes marciais, e transformar-se em um astro de cinema em 1971, com O Dragão Chinês.

Lee foi assistente do roteirista e diretor Lo Wei neste filme que serviria supostamente para promover o ator James Tien, na época bastante popular em Hong Kong, mas acabou roubando o protagonismo no papel de um chinês que se muda para a Tailândia e vai trabalhar em uma fábrica de gelo.

Bruce Lee morreu em 20 de julho de 1973, aos 32 anos, em decorrência de um edema cerebral.

Confira mais informações sobre os longas:



O DRAGÃO CHINÊS (Tang shan da xiong / The Big Boss, 1971)

País: Hong Kong

Gênero: Ação, Policial, Drama

Duração: 100 min.

Direção: Lo Wei

Elenco: Bruce Lee, Maria Yi, James Tien

Sinopse: Um jovem sob juramento de não cometer atos de violência trabalha com seus primos em uma fábrica de gelo onde eles começam misteriosamente a desaparecer.

A FÚRIA DO DRAGÃO (Jing wu men / Fist of Fury, 1972)

País: Hong Kong

Gênero: Ação, Drama, Romance

Duração: 106 min.

Direção: Lo Wei

Elenco: Bruce Lee, Nora Miao, James Tien

Sinopse: Ao retornar para Shangai, um jovem estudante de artes marciais descobre que seu professor de Kung-fu morreu sob misteriosas circunstâncias. Em sua procura pela verdade e desejo de vingança, descobre que uma grande operação de tráfico de drogas, uma escola de lutadores rivais e a tensão entre chineses e japoneses foram os fatores que provocaram a morte de seu mestre.

O VOO DO DRAGÃO (Meng long guo jiang / Way of the Dragon, 1972)

País: Hong Kong

Gênero: Ação, Aventura, Comédia

Duração: 99 min.

Direção: Bruce Lee

Elenco: Bruce Lee, Chuck Norris, Nora Miao

Sinopse: Um homem visita seus amigos em seu restaurante na Itália e tem que ajudá-los a se defender contra os brutais mafiosos que os assediam.

O JOGO DA MORTE (Game of Death, 1978)

País: Hong Kong / EUA

Gênero: Ação, Policial, Drama

Duração: 100 min.

Direção: Robert Clouse

Elenco: Bruce Lee, Gig Young, Dean Jagger

Sinopse: Uma estrela de cinema de artes marciais deve fingir sua morte para encontrar as pessoas que estão tentando matá-lo.

O JOGO DA MORTE II (Si wang ta / Game of Death II, 1981)

País: Hong Kong / Coreia do Sul

Gênero: Ação, Policial, Suspense

Duração: 96 min.

Direção: See-Yuen Ng

Elenco: Bruce Lee, Tae-jeong Kim, Jeong-lee Hwang

Sinopse: Depois de Billy Lo ser morto enquanto procurava os assassinos de seu amigo, seu irmão caçula Bobby faz de tudo para levar os seus algozes à justiça.