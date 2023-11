“Não me deixava ter paquitas negras”, diz Xuxa sobre ex-empresária | A TARDE

Personalidade homenageada na décima edição da CCXP23, Xuxa deu uma entrevista sincera no primeiro dia do evento, nesta quinta-feira, 30. Ao relembrar da relação com as paquitas, que será tema de um documentário, em breve, ela contou que era impedida de ter assistentes de palco que fugissem do padrão.

"Lá nos Estados Unidos, eu tinha um programa, eu tinha paquita negra, ruiva, loira, morena e no Brasil eu não podia ter. Até tinha meninas com cabelo preto, mas depois vinha a minha diretora e dizia [para a paquita]: ‘você tem que pintar o cabelo, mas não fala nada para Xuxa’. Eu não sabia disso”, disse ela, sem mencionar diretamente a ex-empresária Marlene Mattos.

Ao se considerar “ingênua”, a artista contou que se sente culpada por não ter conseguido gerir a carreira. “Fiquei sabendo de coisas que aconteciam por detrás de bastidores, pessoas que usavam meu nome e tudo pra poder conseguir coisas, e isso me machucou bastante. Na realidade, eu tive a constatação de que eu era muito ingênua. Eu peço isso pra todo mundo que esteja ouvindo: seja o que for, a gente não pode realmente largar a nossa felicidade, a nossa vida na mão de alguém, seja de um namorado, de um marido, pai da mãe, seja, a gente sempre tem que dar o que a gente tem que ter”.

Embora tenha sido nomeada como “Imperatriz da cultura pop” pelo evento, a apresentadora disse que gosta mesmo é de ser a “Rainha dos Baixinhos”. “Eu quero ser lembrada sempre assim [...] Não sei como vocês gostariam de me ver, mas eu gostaria de ser vista como a rainha dos baixinhos, porque é o que me colocou onde eu estou”.

E o público reagiu ao carinho. Ovacionada, Xuxa foi recebida aos gritos de “rainha” e até relembrou os tempos em que comandava os games no “Xou da Xuxa”, com uma dança das cadeiras, e claro, ainda dançou com um grupo de paquitas. Veja o momento:

A CCXP23 acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo, localizado na capital paulista. Até lá, passarão grandes nomes das artes nacionais e internacionais como Jason Momoa, Zendaya, Anna Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Sandy, Bruce Dickinson, Selton Mello, Matheus Nachtergaele, Taís Araújo e Junji Ito.

Xuxa cantou em evento da CCXP Bianca Carneiro | Ag. A TARDE