Netflix e Disney+ aumentam preços; veja o que muda nos seus planos | A TARDE

Os assinantes de streaming foram pegos de surpresa com os novos aumentos das plataformas. Um dia após o Disney+ ter anunciado reajuste de preços da assinatura após integração com a Star+, a Netflix também revelou que os valores vão subir.

>>> Estúdios procuram Lira para frear debate sobre regulação de streaming

Na Netflix, o aumento aconteceu em todos os planos, de forma instantânea. O plano com anúncios antes custava R$ 18,90, passando para R$ 20,90.

Já a assinatura padrão teve um aumento de R$ 5 de diferença, passando de R$ 39,90 para R$ 44,90. Já o plano premium, que custava R$ 55,90, agora está disponível por R$ 59,90. O valor por assinatura adicional permanece sem nenhuma alteração, por R$ 12,90.

Essa é a primeira alteração nos planos brasileiros em 2024, após 7 meses do último reajuste realizado em outubro do ano passado, quando a gigante do streaming decidiu por encerrar o plano básico sem anúncios para novos assinantes.

O Disney+ oferecerá dois tipos de planos: o Padrão, por R$ 43,90 mensais e R$ 368,90 anuais; e o Premium, por R$ 62,90 mensais e R$ 527,90 anuais. Atualmente, o Plano Padrão custa R$ 33,90 mensais e R$ 279,90 anuais. O Combo+, que será descontinuado após a fusão, custa R$ 55,90 mensais e oferece acesso ao Disney+ e ao Star+.

O Plano Padrão incluirá os catálogos do Disney+ e do Star+ no mesmo aplicativo, com acesso aos canais ESPN e ESPN3. A qualidade de áudio será de até 5.1, e o vídeo, de até 1080p Full HD, com suporte para até dois dispositivos simultâneos e downloads em até 10 dispositivos.

O Plano Premium também contará com os catálogos do Disney+ e do Star+ no mesmo aplicativo, além do catálogo completo da ESPN (incluindo canais e eventos exclusivos). A qualidade de áudio será de até Dolby Atmos, e o vídeo, de até 4K UHD e HDR, com suporte para até quatro dispositivos simultâneos e downloads em até 10 dispositivos.

Além dos novos planos, a partir de junho, o Disney+ implementará restrições ao compartilhamento de senhas, semelhante ao que foi feito pela Netflix.

O contrato estipula que o compartilhamento de senhas será limitado a dispositivos dentro de uma mesma residência, com a possibilidade de adicionar Membros Extras pagos. Os valores para esses Membros Extras ainda não foram divulgados.

Publicações relacionadas